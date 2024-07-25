سياسية
مبارك الفاضل : حقيقة حميدتي أنه مات سياسيا واخلاقيا
قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة، أن حقيقة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مات سياسيا واخلاقيا.
وأضاف رئيس حزب الامة مغردا علي منصة X تويتر: “سخر الخبير الأمريكي كاميرون هدسون من حميدتي قائلا ان الرجل اضحي كذبه مفضوح واستطرد قائلا شركة حميدتي الإعلامية كانت جاهزة برده علي الدعوة الامريكية، فقامت بنشره فورا بعد اعلان الدعوة”.
ولفت المهدي الى ان هذه التسجيلات أضحت تحاول ربطه بالأحداث لا قيمة لها اما جنوده المرتزقة فكل همهم في السرقة والقتل.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة