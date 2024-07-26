وزير الداخلية المكلف يتفقد مراكز الإيواء بولاية البحرالاحمر ويقدم أدوية ومواد غذائية للوافدين بتلك المراكز

اكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف أهمية توفير الدعم اللازم للوافدين والنازحين الذين غادرو منازلهم وهجروا ديارهم من الولايات المتأثرة بالحرب بعد تمرد قوات الدعم السريع على سيادة وسلطات الدولة جاء ذلك لدى تفقده الخميس مراكز إيواء مدرسة العشى ومركز مصعب بن عمير بديم النور ومركز إيواء الشرطة المجتمعية بولاية البحرالأحمر وأضاف سيادته بأن الزيارة تأتى في إطار المسئؤلية المجتمعية لوزارة الداخلية وحرصها على تفقد أحوال المواطنين الوافدين بتلك المراكز ومواصلة للتكافل الذى عرف به المجتمع السودانى مبينا أن الدعم شمل أدوية ومستحضرات طبية ومواد غذائية ومواد إيواء بمساهمة ودعم من قوات الجمارك خاصة لاسيما وأن الحرب جعلت كثير من الأسر في أوضاع صعبة تتطلب تقديم الدعم والمساعدات اللازمة خاصة وان الإستجابة الضعيفة ما زالت من قبل المنظمات الدولية وأشاد سيادته بمساهمات وزارة الرعاية الإجتماعية ووزارة الصحة وشرطة ولاية البحرالأحمر في دعم مراكز الإيواء بالولاية.

كما أوضح اللواء شرطة صلاح احمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف أن قوات الجمارك ظلت تشارك مع وزارة الداخلية في كافة البرامج المجتمعية مضيفا أن مراكز الإيواء التى تضم الوافدين المتضررين من الحرب بحاجة إلى تقديم الدعم اللازم من الأدوية والمواد الغذائية بصورة مستمرة لسد حاجتهم من الغذاء والدواء.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن مركز إيواء مصعب بن عمير بديم النور يضم عدد(426) أسرة فيما يضم مركز إيواء مدرسة العشى عدد(820) أسرة وضم مركز الشرطة المجتمعية عدد(350) أسرة وقد تم تقديم الدعم اللازم لهم من المواد الغذائية والأدوية .

المكتب الصحفي للشرطة