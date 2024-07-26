مدير الإدارة العامة للمرور يتلقى تنويرا شاملا عن الترتيبات الفنية لإفتتاح مصنع جوازات مدينة عطبره

في إطار الزيارات التفقدية الراتبة للإدارات الخدمية تفقد اللواء شرطة (حقوقى) د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور برفقة اللواء شرطة / مبارك الزين مدير دائرة المرور السريع مصنع الجوازات الجديد بمدينة عطبرة حيث كان فى إستقبالهم العميد شرطة / حاتم يس مدير إدارة جوازات ولاية نهر النيل.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن الزيارة جاءت بغرض الوقوف على مراحل سير العمل بمصنع الجواز الإلكترونى الجديد وقد تلقى السيد مدير الإدارة العامة للمرور تنويرا شاملا وضافيا عن الترتيبات الجارية لإكتمال كافة مراحل العمل الإدارى والفنى تمهيدا وتوطئة لإفتتاحه فى مقبل الأيام القادمة.

جدير ذكره أن المصنع انشئ بمواصفات عالمية وتقنيات عالية وتكنولوجيا متطورة ويعمل بسعه وقدره إنتاجية كبيرة سيسهم بصورة فاعلة فى خدمة إنسان الولاية هذا وقد أشاد سيادته بالجهود المضنية المبذولة من قبل المهندسين والفنيين لتركيب وتشغيل المصنع ووعد مدير عام المرور فى ختام الزيارة بتذليل كافة الصعوبات التى تعترض سير العمل حتى يباشر المصنع فى تقديم خدماته بكل سهولة ويسر لإنسان الولاية والوافدين اليها على حد سواء .

المكتب الصحفي للشرطة