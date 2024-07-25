الخارجية: تحركات لمجابهة الحملة ضد السودان والدعوة الأمريكية قيد التشاور

كشفت وزارة الخارجية السودانية عن ترتيبات دبلوماسية لمجابهة الحملة التي يتعرض لها السودان والتي تتخذ الشأن الإنساني والأمن الغذائي مدخلا لها. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الصحة والاعلام والزراعة ومفوض العون الإنساني، نظمته وزارة الثقافة والإعلام إن وزارة الخارجية اعدت العدة وزودت بعثاتها واداراتها بالمعلومات الكافية لمجابهة مثل هذه الحملات، مطمئنا الرأي العام بان الخارجية فطنه لذلك.

وأكد أن الحكومة قامت بتنوير أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية بالسودان قبل المؤتمر الصحفي بكل ماذكر عن فجوة غذائية أو مجاعة. وحول المبادرة الأمريكية للتفاوض أوضح السفير حسين الأمين، بان الخارجية تلقت دعوة من نظيرتها الأمريكية وهي قيد التشاور مع الجهات الأخرى للرد عليها من حيث الشكل والمضمون. وفي رده على سؤال حول ابعاد القائم بأعمال سفارة السودان بالانابة باريتريا قال ننتظر توضيحات من الحكومة الاريترية ووصوله لكثير من الايضاحات. وفيما يتعلق بما جرى في جيبوتي وصف الوكيل ماجرى بالخلوة وقال لم يتم دعوة السودان وهى لا تعنيه و تم فيها جمع المبادرات بشأن السودان.

سونا