لجنة أمن الخرطوم :حملات مكثفة ضد الاجانب المخالفين لقرار المغادرة

استعرضت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، تقارير الوضع الأمني والجنائي في الولاية والإنجازات التي تحققت في مكافحة الجريمة. تمكن قطاع الاحتياطي المركزي بأم درمان من القبض على مجرمين وبحوزتهم كميات كبيرة من مواد الصناعات البلاستيكية. كما تم استعراض التقدم في العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وأطلع الاجتماع على إنجازات الخلية الأمنية التي تمكنت من ضبط عدد كبير من المتسللين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة، بينهم أجانب. وأشاد الاجتماع بنشاط الخلية الأمنية التي حققت إنجازات كبيرة في وقت وجيز.

وقرر الاجتماع تمكين دائرة الأجانب من القيام بحملات مكثفة لطرد الأجانب بعد انتهاء المهلة المقررة للمغادرة الطوعية. كما قررت اللجنة استيعاب المستنفرين المدربين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي برامج الإسناد المدني والخدمات.

سونا