النيل الأبيض تستلم كميات من الجازولين للزراعة من سكر كنانة

أعلنت المهندس وصال الشيخ فرح، وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض، عن استلام 11 ألف جالون جازولين من شركة سكر كنانة كدفعة أولى من إجمالي 33 ألف جالون جازولين، وسيتم استلام الكميات المتبقية على دفعتين. وأوضحت وزيرة الإنتاج في تصريح لـ(سونا) أن لجنة إدارة أزمة جازولين الزراعة، برئاسة الأستاذ عمر الخليفة عبد الله، والي ولاية النيل الأبيض، توصلت إلى تفاهمات مع شركة بشائر بمحلية الجبلين لتزويد الولاية بكميات مقدرة من الجازولين للزراعة.

وتوقعت الوزيرة أن يتم تسليم المزارعين الدفعتين الأولى والثانية من الجازولين للعمليات الفلاحية خلال الأسبوع القادم، مؤكدةً أن والي ولاية النيل الأبيض ولجنة إدارة أزمة جازولين الزراعة والجهات ذات الصلة يتواصلون مع عدد من الجهات لتكملة النقص في جازولين الزراعة. وأشارت الوزيرة إلى أن ولاية النيل الأبيض تعوّل عليها كثيرًا في المساهمة في توفير الأمن الغذائي وإنقاذ البلاد من شبح المجاعة، نظرًا لخروج عدد من الولايات من دائرة الإنتاج.

و اعربت عن شكرها لشركة سكر كنانه ممثلة فى العضو المنتدب و نائبه بتعهدها بتوفير 33 الف جالون جازولين للزراعة وقالت ان تدخل كنانة يأتى ضمن تدخلات الشركة نحو مسؤوليتها المجتمعية ، كما ثمنت تعاون شركة بشائر لانابيب البترول على وعدها لتوفير كميات مقدرة من جازولين الزراعة. وناشدت وزيرة الإنتاج المزارعين بتوجيه المتوفر من جازولين الزراعة نحو للعمليات الفلاحية و توظيفه التوظيف الامثل و عدم الإنجرار وراء المعلومات المغلوطة التى تهدف لزعزعة الثقة بين المزارعين و الجهات المختصة بإدارة ازمة جازولين الزراعة.

سونا