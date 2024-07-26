الحرية والتغيير: نرحب بالدعوة الموجهة لطرفي الحرب حول مباحثات بجنيف تتعلق بوقف إطلاق النار

قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي بأنها ترحب بالدعوة الموجهة لطرفي الحرب حول مباحثات بجنيف تتعلق بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وندعو قيادة القوات المسلحة السودانية للاستجابة لها من أجل إنهاء هذه الحرب ووقف معاناة السودانيين.

الجزيرة – السودان