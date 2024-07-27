ناهد السباعي توجه رسالة لـ منة شلبي في عيد ميلادها الـ 42.. ماذا قالت؟

احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الثاني والأربعين بحضور الفنانة ناهد السباعي والفنان أكرم حسني والفنانة جميلة عوض.

ونشرت ناهد السباعي مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها على “إنستجرام” ووجهت رسالة لمنة شلبي قالت فيها: “أسعد عيد ميلاد يا صديقتي المفضلة الجميلة من الداخل والخارج. أتمنى لك كل التوفيق يا نوارتنا”.

وأضافت: “شكرًا لك لأنك أنت، وشكرًا لكونك بجانبي في أصعب أوقاتي. ربنا يحميكِ وينجحكِ أكثر وأكثر”.

وشاركت منة شلبي في رمضان 2023، بمسلسل «تغيير جو»، وشاركها البطولة إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، ومحمود قابيل، والعمل من تأليف منى الشيمي، ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف.

المصري اليوم