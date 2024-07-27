ياسمين عز عن فيديو «زوجة ضربت حماتها»: أول مرة مش هبقى ضد الطلاق

علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة اعتداء سيدة على والدة زوجها، موضحة أنها ليست ضد الطلاق في هذه الحالة.

وقالت ياسمين عز في برنامجها “كلام الناس” على قناة MBC: “هذه هي المرة الأولى التي لا أكون فيها ضد الطلاق. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، كيف سحبتِ العصا ومن سيتزوج من عائلتكم بعد ذلك؟ هناك نساء يقلن لنرى أصل الموضوع، ربما استفزتها حتى تقوم بجذبها من شعرها، الله عليكِ يا مدام، تدهشيني. وهناك جزء من النساء يقلن عيب ولا يصح، وأنا أحترمكم لأنكم أبناء أصول”.

وأضافت: «كل الرجالة على رأي واحد، علشان تعرفوا أن الراجل شخصية ورأي واحد في كل العصور، بشكل عام الفيديو مرفوض وغير مقبول، واللي عملته الست تصرف غير مقبول، إنت زودتيها شوية أنتي جبتيها من شعرها».

المصري اليوم