شاهد بالفيديو.. من على ظهر سيارة جيش.. الفنان عاطف السماني يغني للقوات المسلحة بالشارع العام ببورتسودان ويطرب الجنود والضباط

واصل الفنان الشاب عاطف السماني دعمه ومساندته للقوات المسلحة في حربها الدائرة الآن ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عرف عن السماني, دعمه للجيش من أماكن تواجده بارتكازات وتجمعات القوات المسلحة بعدد من المناطق.

مؤخراً ظهر الفنان عاطف السماني, وهو يغني للقوات المسلحة وهو راكب على ظهر سيارة تابعة للجيش بأحد شوارع مدينة بورتسودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أطرب الفنان الشاب جنود وضباط القوات المسلحة الذين تفاعلوا مع وصلته الغنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين