شاهد بالفيديو.. خلال بث مباشر تابعه الآلاف.. الفنانة إنصاف مدني تعود لإثارة الجدل وتفاجئ اللاعب “البرنس” بسؤال محرج: (عاوز تتزوج بنت مختونة ولا بنت قاعدة في السهله؟)

عادت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم رصده من بث مباشر لها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك” الشهير مع لاعب كرة القدم السابق والإعلامي محمد المصطفى الشهير بالبرنس.

وفاجأت إنصاف مدني “البرنس”, بسؤال محرج عن نوع الفتاة التي يميل إليها أكثر في الزواج (المختونة أم غير المختونة) حيث قالت بعفويتها ووضوحها المعروف: (عاوز تتزوج بنت مختونة ولا بنت قاعدة في السهله؟).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عبر “البرنس”, عن خجله من السؤال ورفض الإجابة وسط إلحاح من المطربة التي كانت تريد معرفة رده.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين