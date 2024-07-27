شاهد بالفيديو.. قائد سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية يفتتح منفذ البيع المخفض للمؤسسة التعاونية الوطنية

افتتح قائد سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية منفذ البيع المخفض للمؤسسة التعاونية الوطنية (العسكرية) الاستهلاكي ويوجه بجعله متاحا لكل المواطنين وعدم رد المواطنين المحتاجين من المقيمين أو النازحين – جنوب الخرطوم – مدينة الشجرة. وذلك الجمعة ٢٦ يوليو ٢٠٢٤م.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”