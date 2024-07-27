والي النيل الأبيض يؤكد تسخير الإمكانيات لدعم القوات المسلحة

أكد الأستاذ عمر الخليفة عبد الله، والي ولاية النيل الأبيض، تسخير جميع إمكانيات الولاية لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمستنفرين والمقاومة الشعبية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الولاية. وذكر أن لجنة أمن الولاية تراقب عن كثب الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي الشرقي مع ولاية سنار لحماية جميع القرى المتاخمة في هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد المقاومة الشعبية بمنطقة التبون بمحلية الجبلين في أمانة الحكومة بربك، والذي ترأسه العمدة الماحي آدم المهدي، والعقيد شرطة سيد آدم حماد، والمقدم معاش محمد الحسن عبد الرحمن، والرائد معاش محمد أبو أم سلمة، بالإضافة إلى عدد من مشايخ وأعيان المنطقة.

وخلال اللقاء، استمع الوالي إلى شرح مفصل عن الوضع الأمني في منطقة التبون التي تقع جنوب شرق مدينة الجبلين على الحدود مع ولاية سنار، وذلك بعد المناوشات التي أحدثتها المليشيا المتمردة في منطقة أبو عريف المجاورة لمنطقة التبون. كما تعرف على الاحتياجات الفعلية للزراعة وتقديم المعونات الإنسانية للوافدين من منطقة أبو عريف ومدى جاهزية أهل التبون للدفاع عن المنطقة.

وقال الاستاذ موسي فصل الله عضو الوفد في تصريح لسونا أنهم أكدو للسيد الوالي خلال اللقاء تمام جاهزية مناطق وحدة جوده الإدارية لحماية مناطقهم والزود عنها والعيش فيها بعزه وكرامه أو الموت شهداء فيها ، واضاف أن المنطقة في كامل الجاهزيه ولديها عتاد حربي لمقارعة اي قوه غاشمه تستهدف ديارنا وأن السودان لن يؤتي من قبل منطقة جوده الإدارية.

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