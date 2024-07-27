سياسية
قرار بتكليف العميد صلاح الولي بمهام نائب رئيس تجمع قوى السودان
أصدر الاستاذ عبدالله يحي أحمد الرئيس المكلف لتجمع قوى تحرير السودان وزير البنية التحتية الإتحادي قرار قضي بتكليف العميد /صـلاح حـامد الـولي وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور بالقيام بمهام نائب رئيس الحركة وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24-7-2024م .
وطالب القرار كل جهات الاختصاص بالحركة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة