كيف تقفل محادثة محددة على الواتساب؟

لإضافة المزيد من الخصوصية، يسمح تطبيق “واتساب” بإمكانية قفل الدردشة لمحادثات معينة من بين المحادثات المتواجدة على التطبيق الشخصي.

وعلى موقعه الرسمي، يشرح “واتساب” أن الميزة ممكنة لإضافة المزيد من الخصوصية، ولكن لقراءة الرسائل أو إرسالها، ستحتاج إلى إلغاء قفل المحادثة باستخدام ميزة مصادقة الجهاز، مثل إدخال رمز الدخول أو بصمة الوجه FaceID أو باستخدام رمز سري.

وسيتم الاحتفاظ بهذه الدردشات منفصلة عن الدردشات الأخرى في مجلد الدردشات المقفلة. وبناء على اللغة التي تستخدمها في واتساب، قد يظهر اسم الميزة بشكل مختلف كقفل الدردشة أو حظر الدردشة.

وعندما تكون الدردشات مقفلة ، يتم إخفاء محتوى الإشعار وجهات الاتصال.

ويتم دعم قفل الدردشة على أجهزة Android وiPhone والويب. إذا كان لديك أي من هذه الأجهزة الإضافية المرتبطة بواتساب، يمكن قفل المحادثات على تلك الأجهزة أيضا، لكن ستحتاج إلى إنشاء رمز سري على جهازك الأساسي لفتح محادثاتك المقفلة على جهاز آخر.

ويمكن أيضا قفل الدردشات الجماعية والدردشات الصامتة. ولن يتم قفل المكالمات، إذ ستستمر المكالمات الواردة من جهة اتصال أو مجموعة دردشة مقفلة.

وعند تفعيل قفل الدردشة من هاتفك، سيتم قفل الدردشات على الهاتف فقط. و إذا كانت لديك أجهزة أخرى مرتبطة بواتساب، مثل جهاز كمبيوتر، فلن يتم قفل الدردشات على تلك الأجهزة المرتبطة.

وعند تفعيل قفل الدردشة، لن يعرف الشخص الذي تدردش معه أنك أقفلت الدردشة.

وإذا قمت بإعداد رمز سري لقفل الدردشات، فيمكنك اختيار إخفاء مجلد الدردشات المقفلة بحيث يظهر فقط عند كتابة الرمز السري في شريط البحث.

ولتفعيل قفل الدردشة على جهازك الجوال، اسحب المحادثة سريعا لليسار أو اضغط لفترة طويلة على الدردشة التي تريد قفلها. اضغط على ركن المزيد من الخيارات واختر قفل الدردشة وقم بذلك باستخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه.

يمكنك أيضا اختيار إخفاء مجلد الدردشات المقفلة بحيث لا يظهر في قائمة الدردشة الخاصة بك ويظهر فقط عند كتابة الرمز السري، وللقيام بذلك، انتقل إلى مجلد الدردشات المقفلة، اختر الإعدادات ثم اضغط على الرمز السري.

وينبه التطبيق أنه في حال إذا قمت بإلغاء قفل جميع الدردشات المقفلة ومسحها، هذا يعني أنه سيتم مسح سجل الدردشة نهائيا.

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