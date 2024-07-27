الملل يدفع المراهقين إلى «إنستغرام»

يشير بحث جديد أجرته جامعة واشنطن، إلى أن الملل هو الشعور السائد لدى المراهقين عند استخدام «إنستغرام»، فغالباً ما يستخدم المراهقون التطبيق بسبب الملل، ويدققون في المحتوى غير ذي الصلة، ثم يسجلون الخروج في النهاية، بعد أن يعثروا على عدد قليل فقط من الأجزاء المثيرة للاهتمام لمشاركتها مع الأصدقاء.

البيان