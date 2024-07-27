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العدل والمساواة السودانية تنعي والدة ياسر عرمان
تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الحاجة/ فاطمة علي حمد مصطفي، والدة الأستاذ/ ياسر سعيد عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، و التي وافتها المنية يوم أمس الجمعة الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٤.
صادق التعازي و المواساة للأستاذ/ ياسر سعيد عرمان، و الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، و الأستاذ مجتبى سعيد عرمان، و جميع آل سعيد عرمان في هذا الفقد الأليم، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته و مغفرته و يلهم آلها و ذويها الصبر و السلوان.
إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام، الناطق الرسمي
٢٧ يوليو ٢٠٢٤
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