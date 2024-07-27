العدل والمساواة السودانية تنعي والدة ياسر عرمان

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الحاجة/ فاطمة علي حمد مصطفي، والدة الأستاذ/ ياسر سعيد عرمان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، و التي وافتها المنية يوم أمس الجمعة الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٤.

صادق التعازي و المواساة للأستاذ/ ياسر سعيد عرمان، و الدكتور عبد الفتاح سعيد عرمان، و الأستاذ مجتبى سعيد عرمان، و جميع آل سعيد عرمان في هذا الفقد الأليم، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته و مغفرته و يلهم آلها و ذويها الصبر و السلوان.