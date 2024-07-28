قيادة قوات الإحتياطي بالقضارف تقيم يوم التوجيه المعنوي

نظمت قيادة قوات الإحتياطي المركزي القطاع العاشر ولاية القضارف يوم التوجيه المعنوي للقوة تحت شعار (الوفاء لأهل العطاء) برعاية السيد والي الولاية اللواء (م) محمد أحمد حسن وتشريف قائد قوات الإحتياطي المركزي اللواء شرطة/ قمر أحمد السيد والسيد مدير أكاديمية الشرطة العليا اللواء شرطة د/ محمود سليمان ومدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد، واللواء شرطة (م) علاء الدين وأعضاء لجنة أمن الولاية والسادة مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة.

ويذكر أن منشط يوم التوجيه المعنوى من ضمن المناشط والبرامج التى تحرص قيادة قوات الإحتياطى المركزى على قيامها وإنفاذها بإعتبار ذلك من المناشط الأساسية وعاملا مهما فى رفع الروح المعنوية للقوات وإستنهاض الهمم وبث روح الحماسة والفداء والتضحية وقد تخلل الإحتفال فقرات غنائية وطنية وأناشيد حماسية الهبت روح الوطنية فى الحضور

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) قال السيد مدير شرطة الولايه اللواء شرطة عصام الدين محجوب محمد أن قوات الإحتياطي المركزى تعتبر ركيزة أساسية من ركائز قوات الشرطة ولبنة قوية من مكونات منظومة العمل بقوات الشرطة وهى فخر الشرطة وعزها وتمثل القوات الضاربة والمقاتلة بما تملك من شجاعة وبسالة وإقدام فى ساحات الوغى وخبرات متراكمة فى مجال عمليات التأمين وفض النزاعات والمعارك والحروب مضيفا انها ظلت ومنذ تأسيسها سندا وعونا للقوات المسلحة فى كافة الميادين والساحات واشاد السيد مدير شرطة الولاية بالروح المعنوية العالية لدى القوات وصبرهم ومصابرتهم ومرابطتهم فى سبيل الله والواجب والوطن مؤكداً حرص رئاسة شرطة الولاية وإهتمامها المتنامى والمتعاظم بدعم القوات وتوفير معينات العمل وتذليل كافة الصعاب التى تعترض ذلك حتى تضطلع القوات بواجباتها ومهامها على الوجه المطلوب.

من جانبه أبدى السيد والي ولاية القضارف سعادته بزيارة قيادة قوات الإحتياطي المركزي بالولاية مشيدا بإسهامات قوات الإحتياطى المركزى فى إنفاذ الخطط والبرامج الأمنية والتأمينية بالولاية وأشاد سيادته بمستوى إنضباط القوات والروح الحماية العالية التى سادت الإحتفال مما يؤكد جاهزيتها للزود عن حياض الوطن فى معركة الكرامة ضد مرتزقة ومليشيا الدعم السريع تثبيت دعائم الأمن والإستقرار.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان السيد والى الولاية وعد بتذليل كافة الصعوبات بتوفير الاحتياجات الضرورية وتسخير إمكانيات حكومة الولاية دعماً للقوات النظامية للقيام بدورها المنوط بها خلف القوات المسلحة في عملية الزود عن الوطن وحماية المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة