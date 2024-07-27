أبل توقع على خطة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي

قال البيت الأبيض، ، إن شركة أبل وقعت على الالتزامات الطوعية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وفق رويترز.

وبذلك، تنضم الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى 15 شركة أخرى التزمت بضمان عدم استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض مدمرة.

ووقعت شركات، من بينها جوجل ومايكروسوفت شريكة أوبن إيه.آي، على الالتزامات الأصلية، التي أُعلن عنها في يوليو تموز 2023. وفي سبتمبر أيلول، وقعت ثماني شركات أخرى، من بينها أدوبي وآي.بي.إم وإنفيديا، على الخطة.

إرم