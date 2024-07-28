مهرجان العلمين الجديدة.. تامر حسنى يصطحب ابنته تاليا ويغنى لصديقتها – صور

صعد النجم تامر حسني بابنته تاليا إلى خشبة مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة خلال حفله الغنائي، الذي يُقام حاليًا ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وقال تامر حسني للجمهور: “بناءً على طلب ابنتي تاليا، سأغني أغنية (كل سنة وأنت طيب) إهداءً إلى صديقتها تمارا بمناسبة عيد ميلادها”. وقد اصطحبت تاليا صديقتها إلى خشبة المسرح، حيث غنى تامر حسني لها.

وأعرب النجم تامر حسني عن سعادته بالمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك خلال حفله الذي أُقيم على مسرح يو أرينا.

وبدأ تامر حسني الحفل بأغنية خاصة لمدينة العلمين الجديدة على ألحان أغنيته الشهيرة “حلو المكان” وسط هتافات كبيرة من الجمهور.

وقال تامر حسني للجمهور: “إيه الجمال ده.. مبسوط بوجودكم”.

وتابع: “الله على مدينة العلمين الجديدة اللي جت في وقتها”.

وقدم تامر حسني عددًا من أغنياته القديمة على طريقة الـ”ميدلي”، والذي أشعل بها أجواء الحفل وسط صيحات كبيرة من الجمهور الذي ملأ ساحة مسرح يو أرينا بالكامل.

جريدة الدستور