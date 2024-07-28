شرطة ولاية البحر الأحمر تنفذ سيناريوهات مفتعلة لأحداث أمنية متوقعة -صور

في إطار الجهود التي تبذلها شرطة ولاية البحر الأحمر لتحقيق الأمن والإستقرار بالولاية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون نفذت الشرطة حزمة من البرامج والخطط الأمنية المختلفة لتأكيد جاهزية القوات للإضطلاع بمهامها الأمنية والتي فرضتها متطلبات المرحلة والأوضاع الإستثنائية الحرجة التى تمر بها البلاد وفي هذا الصدد نفذت شرطة ولاية البحر صباح السبت سيناريو (مفتعل) لأحداث أمنية يتوقع حدوثها ومن ثم يتم التعامل معها لتأكيد الجاهزية للقوات بمشاركة جميع قوات الشرطة وذلك بحاضرة الولاية والذي من خلاله تم التاكيد على جاهزية الشرطه لمواجهة اي مهددات امنية متوقعة.

الجدير بالذكر أنه وفى ذات الصدد وتأكيدا للجاهزية للتعامل مع أى مستجدات وطوارئ أمنية نفذت شرطة ولاية البحر الأحمر فى مرات سابقة دورات تدريبية متخصصة فى حرب المدن وكيفية التعامل معها وسيرت العديد من الأطواف الراجلة والمتحركة وطوابير إظهار القوة .. وستتوالى الفعاليات والمناشط بما يجعل شرطة الولاية على اهبة الإستعداد للتدخل وفق مقتضيات الأحداث الأمنية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان