شرطة مرور ولاية النيل الأبيض تختتم فعاليات الدورة الإنعاشية

أختتمت شرطة مرور ولاية النيل الأبيض فعاليات الدورة التنشيطية الإنعاشية الخاصة بإستخدام الأسلحة الصغيرة والمتوسطة لمنتسبى المرور بقسم مرور كوستي بولاية النيل الأبيض.

جاء ذلك بحضور اللواء شرطة تاج الدين حبيب الله مدير شرطة ولاية النيل الأبيض ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة وشركاء السلامة المرورية ومستخدمى الطريق بالولاية.

من جانبه أكد مدير شرطة الولاية جاهزية شرطة الولاية لدعم وتبنى مثل هذه الدورات والأنشطة وتعميمها بكافة الإدارات الشرطية بالولاية وذلك لإسهاماتها الفاعلة في إعداد الفرد بإكتساب الخبرات وزيادة التأهيل المهنى فى مجال الأعمال الشرطية بما يمكن الشرطة من الدفاع عن مكتسبات المواطن وحمايةً للأرواح والممتلكات

العميد شرطة د/ الخواض الشامي مدير إدارة المرور بالولاية أبان إستعداد منسوبى المرور للزود عن حياض الوطن دعماً للقوات المسلحة في جميع الجبهات القتالية تحقيقاً للنصر و تطهيرا لارض الوطن من دنس المليشيا الإرهابية معلناً عن الرغبة في تعميم الفكرة بمحليات الولاية المختلفة.

يذكر أن الدورة استمرت لمدة أسبوعين شملت إستخدام القوة الفائقة لفك وتركيب السلاح كما تم تكريم قادة العمل الشرطى بالولاية الي جانب توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أنه وفى سياق أخر فقد أختتمت بمدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية فعاليات ورشة المهارات الفنية لأعمال المرور والتي نظمتها إدارة شرطة مرور الولاية الشمالية وإستهدفت بها عدد(30) دارساً من منسوبى المرور الداخلى والسريع بالولاية .

المكتب الصحفي للشرطة