بعد تقارير عن “أجر بيومي فؤاد”.. تعليق كويتي رسمي بشأن دفع مبلغ طائل لـ”فنان عربي”

مع الإعلان مؤخرا عن أن النجم الكوميدي المصري، بيومي فؤاد، سيقدم برنامجا في التلفزيون الرسمي الكويتي، ثارت ضجة بشأن ذلك، خاصة وأن بعض التقارير تحدثت عن تقاضيه 90 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل أكثر من 294 ألف دولار أميركي.

وذكر موقع “القاهرة 24” في وقت سابق، أن أجر فؤاد في ذلك البرنامج سيتخطى 14 مليون جنيه مصري، لافتا إلى أن اسم البرنامج هو “قهوة بيومي”، وسيستضيف خلاله العديد من النجوم في دولة الكويت.

وبسبب تلك الضجة، أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا رسميا، الجمعة، نفت فيه “المعلومات المغلوطة” التي نقلتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي، حول تكاليف تعاقدها مع “أحد الفنانين العرب”.

وشددت الوزارة على أن كافة إجراءات الشراء للبرنامج “تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة”.

وأكدت الوزارة أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق ناشري المعلومات المغلوطة، داعية الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نشرهم للمعلومات بكافة الوسائل الإعلامية، وأخذها من مصادر رسمية.

ولم يذكر البيان اسم الفنان، أو أية معلومات بشأن الأجر الذي سيتقاضاه عن ذلك البرنامج.

عاجل / وزارة الإعلام تنفي صحة ما نشر في عدد من الحسابات ببرامج التواصل حول تكاليف التعاقد مع أحد الفنانين العرب.#وزارة_الإعلام_الكويت #بيومي_فؤاد pic.twitter.com/pmAW207AYe — المجلس (@Almajlliss) July 26, 2024

الحرة