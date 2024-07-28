أغنية “بمزاجي” لمحمد رمضان تتصدر قائمة الأغاني المصرية على”أنغامي”

تصدرت أغنية “بمزاجي” للنجم محمد رمضان قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعًا على منصة أنغامي، حيث احتلت المركز الأول في تصنيف “توب 1”.

وقد أصدر محمد رمضان أغنية “بمزاجي” على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى في الخامس من يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان “موازين” الدولي، الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة في المملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير.

كما طرح مؤخرًا أغنية “مفيش كدة” من كلمات وألحان أحمد الديزل.

بوابة الأهرام