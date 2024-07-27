سياسية
⭕️ رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يعتمد قرار تعيين بحر الدين آدم كرامة واليا لولاية غرب دارفور
أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان السبت قراراً تم بموجبه إعتماد قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين بحر الدين آدم كرامة واليا لولاية غرب دارفور.
ووجه سيادته وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات والأجهزة المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ .
إعلام مجلس السيادة الانتقالي
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