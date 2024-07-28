شاهد بالفيديو .. وجدي صالح: بلادنا تواجه كارثة إنسانية تحتاج منا جميعاً عملاً دؤوباً لمواجهة آثارها

قال القيادي بحزب البعث العربي الإشتراكي الأصل وجدي صالح بأن بلادنا تواجه كارثة إنسانية تحتاج منا جميعاً عملاً دؤوباً لمواجهة آثارها.

ووجد حديث وجدي صالح تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان ما بين مؤيد ومعارض، وتذكير بالفترة التي قضاها في لجنة إزالة التمكين المجمدة بعد قرارات 25 أكتوبر.

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الجزيرة – السودان