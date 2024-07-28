الإمارات تنفي ما تحدثت عنه صحيفة الغارديان بشأن العثور على جوازات إماراتية في مواقع قتالية في السودان

نفت الإمارات ما تحدثت عنه صحيفة الغارديان بشأن العثور على جوازات إماراتية في مواقع قتالية في السودان. وقال بيان لسفير الإمارات لدى الأمم المتحدة إن خمسة من جوازات السفر الستة تخص وفد من منظمة خيرية مقرها الإمارات ذهب إلى السودان في مايو من عام 2022.



الجزيرة – السودان