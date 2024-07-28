٩٧ مواطن ضحايا تدوين الدعم السريع في الفاشر

قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن قوات الدعم السريع حصدت أرواح عشرات الجرحى والقتلى جراء التدوين المُتعمد على مناطق السوق الكبير وسوق المواشي والمستشفيات .

وأضافت أنها أحصت عدد ٢٢ شهيد ارتقت ارواحهم وهنالك عدد آخر نسبة لظروف شبكة الإتصال لم يتم حصرهم .

وأوضحت أن عدد الضحايا الكلي الذي تمكنت من حصره هو ٩٧ ما بين قتيل وجريح .

يُذكر أن القوات المسلحة والمشتركة دخلت في اشتباكات كبيرة ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر منذ ما يزيد من ٣ شهور ، تمكنت فيها القوات المدافعة عن المدينة من تحييد قائد الدعم السريع المعروف جداً علي يعقوب ومنذ ذلك الوقت انتهجت القوات المهاجمة نهجاً بالاستهداف عن بُعد عن طريق التدوين وأحياناً عن طريق المسيرات الأمر الذي أدى إلى اصابات عديدة في الجانب المدني.

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