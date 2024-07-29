جوازات أمدرمان قبل أحداث (15) ابريل عليهم التوجه الي رئاسة جوازات ولاية البحر الأحمر

تعلن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالسودان المواطنين الكرام الذين تقدموا لإستخراج الجواز الالكتروني وأكملوا إجراءاتهم حتى مرحلة الإستلام بمجمع خدمات الجمهور امدرمان قبل أحداث (15) ابريل عليهم التوجه الي رئاسة جوازات ولاية البحر الأحمر – مركز التسليم وذلك بعد إتخاذ الإجراء الأتى️مراجعة الأسماء بالكشوفات الجاهزة للتسليم بمبني ادارة الجوازات لإستلامها بعد التأكد من الاسم والرقم والصفحة علما بأنه سيتم نشر كشوفات الجوازات عبر الوسائط وموقع إدارة الجوازات.

المكتب الصحفي للشرطة