جامعة الرباط الوطني النافذة التعليمية والتدريبية – بورتسودان تستقبل طلاب كلية العلوم الإقتصادية والإدارية والمالية

احتفلت النافذة التعليمية والتدريبية بطلاب كلية العلوم الإقتصادية والإدارية والمالية بجامعة الرباط الوطنى بدار الشرطة ببورتسودان وهدف اللقاء إلى التهيئة النفسية والذهنية للطلاب قبل الجلوس للإمتحانات والتنوير بلوائح الإمتحانات والسلوك العام جاء ذلك بتشريف السيد الفريق شرطة د/ عمر أحمد قدور والفريق شرطة (حقوقى) د/عثمان محمد يونس سفير السودان بدولة تشاد واللواء شرطة إبراهيم مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والعميد شرطة أمير عباس مدنى مدير دار الشرطة.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة ) أوضح د/ أحمد محمد أحمد محمد مدير النافذة التعليمية والتدريبية للجامعة أن اللقاء فى مضمونه إحتفالى إستقبالى ترحيبى بطلاب الكلية المتواجدين بالولاية والذين وفدوا لولاية البحر الأحمر من مختلف الولايات ويهدف إلى كسر الحواجز النفسية من خلال الإرشاد والمعالجة والتأهيل النفسى للطلاب فى ظل الوضع الحرج والإستثنائى التى تمر به البلاد وتراكمات ذلك على على العملية التعليمية وأثاره السالبة على المستوى الإجتماعى والمادى والنفسى للطلاب من خلال تقديم النصح والتوجيه والإرشاد بغرض تهيئة الأوضاع وتوفير بيئة صالحة لقيام الإمتحانات بما يمكن من إستقرار الطلاب مضيفا أن النافذة تعتبر من ضمن مراكز جامعة الرباط الوطنى المنتشرة بالداخل بكل من من كسلا ودنقلا والنيل الأبيض بجانب تواجدها بالخارج ببعض الدول لتقديم الخدمات العلمية والأكاديمية لطلاب الجامعة وتعمل على قيام الإمتحانات فى زمن واحد بتنسيق مشترك بين هذه المراكز وذلك بعد إنقطاع طويل عن الدراسة بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع والذى لم تسلم من خرابه ودماره الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية وثمن سيادته جهود إدارة جامعة الرباط الوطنى ممثلة فى إهتمام مدير الجامعة الفريق أول شرطة (حقوقى) د.العادل العاجب يعقوب ونائبه ومساعدوه، فى مواصلة الطلاب لبرنامج الدراسة رغما عن الظروف الماثلة وتحديا للصعاب وذلك بإبتكار وسائل تكنلوجية وادوات تقنية متطورة تعين على ذلك وتمكن الجامعة من أداء رسالتها العلمية والمهنية والأكاديمية.

المكتب الصحفي للشرطة