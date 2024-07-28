انطلاق فعاليات دورة حماية الأسرة والطفل بقاعة شرطة الولاية ببورتسودان

بتشريف السيد اللواء شرطة (حقوقى) سامى حامد أحمد حريز مشرف القطاع الشرقى رئيس هيئة التدريب وحضور السيد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة نصرالدين محمد فضل المولى والعميد شرطة الطيب التجانى سيف النصر ممثل الإدارة العامة لتدريب الضباط.

السيد مدير شرطة الولاية أشار خلال اللقاء إلى جاهزية وتهيئة كافة المواعين التدريبية من مراكز وقاعات لإستضافة كافة الفعاليات والمناشط الشرطية المختلفة لإدارات الشرطة العامة والمتخصصة مشددا على أهمية عقد الدورات والورش التدريبية خصوصا الدورات أثناء الخدمة والعمل وفق ما تحققه من إكتساب للمعارف ورفع الكفاءة والخبرات بما يؤدى الى تطوير العمل وتجويد الأداء مشيرا الى أن الدورة تكتسب أهميتها كونها تتعلق بالإلمام بكل القوانين واللوائح المتعلقة بالأسرة والطفل لما ذلك من خصوصية تتطلب الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بذلك ووعد سيادته بتذليل كافة الصعوبات والمشاكل حتى تؤدى الدورة الهدف المطلوب منها فى رفع كفاءة دارسى الدورة.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح السيد رئيس هيئة التدريب أن الهيئة وعبر إداراتها المختلفة ظلت تولى إهتماما متعاظما بعمليات التدريب والتأهيل وإعادة التاهيل بالداخل والخارج خصوصا التدريب أثناء الخدمة وذلك رفعا لكفاءة أفراد قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود ودفعا لعمليات الإكتساب والمعرفة عبر قيام دورات راتبة على مدار العام متخصصة وعامة داعيا الى الإستفادة من هذه الدورة المتخصصة والمتعلقة بشئؤن الأسرة والطفل وذلك إنطلاقا من المسئؤلية المجتمعية للشرطة تجاه قضايا الأسرة والطفل بجانب تعاليم الدين الحنيف الداعية الى الإهتمام بالأسرة والتنشئة السليمة بالرعاية والعناية بالأطفال من خلال تقديم النصح والإرشاد وعدم التعنيف لاسيما وأن الأطفال من أكثر شرائح المجتمع تضررا فى الجوانب الإجتماعية والنفسية بإندلاع الحرب بعد تمرد مليشيا الدعم السريع على سيادة وسلطات الدولة.

المكتب الصحفي للشرطة