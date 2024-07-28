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شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة خلال جلسة تصوير بالقاهرة

2024/07/28
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قامت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, بنشر صور حديثة عبر حسابها الرسمي والمتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حظي صور سلطانة الطرب التي التقطتها خلال جلسة تصوير على أعلى نسبة تفاعل واعجابات.

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وتجاوز عدد المعجبين بالصور أكثر من 6 ألف معجب خلال ساعات قليلة من نشرها مع تعليقات لم تخلو من الغزل من قبل المعجبين.

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ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الفنانة هدى عربي, تقيم هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة, والتي أحيت فيها عدد من الحفلات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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