شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة خلال جلسة تصوير بالقاهرة

قامت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, بنشر صور حديثة عبر حسابها الرسمي والمتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حظي صور سلطانة الطرب التي التقطتها خلال جلسة تصوير على أعلى نسبة تفاعل واعجابات.

وتجاوز عدد المعجبين بالصور أكثر من 6 ألف معجب خلال ساعات قليلة من نشرها مع تعليقات لم تخلو من الغزل من قبل المعجبين.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الفنانة هدى عربي, تقيم هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة, والتي أحيت فيها عدد من الحفلات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين