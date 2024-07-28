شاهد بالصورة.. (التحية لك ولأهل السودان).. الجمهور العراقي يشيد بالحكم السوداني محمود شانتير ويصفه بأنه أشرف حكم في تاريخ كرة القدم

كال الجمهور العراقي المدح في حق حكم كرة القدم السوداني محمود شانتير, الذي أدار مباراة منتخب بلادهم في أولمبياد باريس 2024.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتبت عدد من الصفحات العراقية مشيدة ومتغزلة في الحكم السوداني الشهير.

ونشرت الصفحات العراقية صورة للحكم “شانتير” وهو يطلق صافرة نهاية مباراتهم الإفتتاحية في البطولة أمام المنتخب الأوكراني والتي كسبها أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كتبت الصفحات: (أشرف حكم في التاريخ يقود مباراة للعراق الحكم السوداني تحيه لك ولشعب السودان).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين