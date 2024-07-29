البرهان يلتقي وفد قبيلة البشاريين

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بوفد قبيلة البشاريين برئاسة الناظر محمدين أحمد كرار.

تناول اللقاء الموقف الوطني المشرف للقبيلة في دعم القوات المسلحة. وأوضح السيد أحمد محمد عثمان حامد كرار، وكيل ناظر البشاريين، في تصريح صحفي، أن الوفد أكد وقوف القبيلة ودعمها اللامحدود للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة. كما أشار إلى أن اللقاء تطرق للقضايا التي تهم البشاريين في مناطقهم، مضيفاً أن رئيس مجلس السيادة وعد بمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في مناطق البشاريين.

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