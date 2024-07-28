عقار يلتقي المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة، القائد مالك عقار إير، بأداء وإنجازات الصندوق القومي للتأمين الصحي خلال الفترة الماضية. وخلال لقائه الأحد بمدير عام الصندوق، فاروق نور الدائم عمر، اطلع سيادته على أبرز مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2024. تم خلال هذه الفترة استعادة 90% من الخدمات الصحية، وإعادة تشغيل الخدمة في 850 منفذ، منها 150 مستشفى تمثل 70% من المستشفيات العامة. بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من خدمات التأمين الصحي أكثر من 4 ملايين، وزادت نسبة الإمداد الدوائي بنسبة 93%.

تناول اللقاء الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات الداخلية والمنظمات الدولية مثل جايكا اليابانية ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التأمين الصحي للاجئين السودانيين في مصر بالتنسيق مع الملحق الطبي بسفارة السودان في القاهرة.