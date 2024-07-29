وزير الصحة الإتحادي: نثمن إلتزام الكاردينال ودعمه المتواصل للصحة

أكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، على أهمية دور القطاع الخاص في إعادة إعمار المستشفيات وتأهيل المرافق الصحية التي تضررت جراء تمرد مليشيات الدعم السريع، مشيداً بالجهود المقدرة من قبل الدكتور أشرف الكاردينال والتزامه ببداية إعمار المستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماعه يوم الأحد بمكتبه في الحجر الصحي ببورتسودان مع الدكتور أشرف الكاردينال، يرافقه اللواء حقوقي (م) حسن محمد صالح، ومدير شركة أنجن للمقاولات، المهندس محمد شيبوب، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة. وأثنى الوزير على سرعة الاستجابة من د. أشرف الكاردينال وتوجيهه بالبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار بتأهيل مستشفى أم درمان، خاصة مستشفى الطوارئ وبرج العظام. ووجه الوزير شركة أنجن للمقاولات والإنشاءات الهندسية بالتوجه مباشرة إلى أم درمان والجلوس مع اللجان المعنية لبدء العمل وفق التحوطات والموجهات الأمنية للولاية. كما شكر الوزير د. الكاردينال لتخصيص منصة إعلامية عبر مواقعهم المختلفة وقناة البلد، داعياً رجال الأعمال للمساهمة في إعادة الإعمار.

من جهته، جدد د. أشرف الكاردينال التزامه خلال الاجتماع السابق بدعم إنشاء مركز زراعة الكلى في بورتسودان، ووعد بالتواصل مع الشركاء الداعمين لمشروع زراعة الكلى. وأكد الكاردينال على أهمية دعم القطاع الصحي وفق خطط واستراتيجيات وزارة الصحة الاتحادية، مشيداً بالكوادر الطبية العاملة خلال الفترة السابقة، وكذلك بالدور الكبير والفعال للصحة خلال تلك الفترة. شكر الوزارة على إشراك القطاع الخاص في إعادة الإعمار كشريك أساسي، مؤكداً العمل مع الوزارة يداً بيد لإنقاذ الأرواح.