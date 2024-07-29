سياسية
بيريلو: مستعدون لمفاوضات وقف إطلاق النار المقبلة ونواصل الضغط من أجل الوصول الإنساني الكامل
قال المبعوث الأمريكي للسودان بيريلو بأننا مستعدون لمفاوضات وقف إطلاق النار المقبلة ونواصل الضغط من أجل الوصول الإنساني الكامل.
وقالت شبكة أطباء السودان بأننا ندين مقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين جراء القصف المتعمد بواسطة الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
الجزيرة – السودان
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