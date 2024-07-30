“سلمان للإغاثة” يوزع (260) حقيبة إيوائية في القضارف

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 260 حقيبة إيوائية على النازحين في محلية القضارف بولاية القضارف في السودان، استفاد منها 1,495 فردًا. يأتي ذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين في السودان للعام 2024.

تندرج هذه الخطوة في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي ينفذها المركز كجزء من جهود المملكة لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.

جريدة الرياض