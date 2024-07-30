مرور كسلا يدشن نافذة ترخيص مركبات الولايات المتأثرة بالحرب بحلفا الجديدة

استعرض العقيد شرطة بابكر النور إبراهيم مدير مرور ولاية كسلا جهود المرور بالولاية لتقديم خدمات مرورية شاملة ومتطورة مؤكدا إهتمام رئاسة الإدارة العامة للمرور بترقية وتجويد الخدمات المرورية للمواطنين بكل سهولة ويسر من خلال عمليات التوسع والإنتشار لتوفير هذه المعاملات والخدمات وتبسيط اجراءاتها.

جاء ذلك لدي إفتتاحه نافذة ترخيص مركبات الولايات المتأثرة بالحرب بمحلية حلفا الجديدة بحضور المدير التنفيذي للمحلية واعضاء نقابات المواصلات وجمع غفير من المواطنين الذين عمتهم البشرى وبدت عليهم ملامح البهجة والسرور بهذا الحدث الكبير وأشار السيد مدير إدارة المرور بالولاية إلى أن هذه الخطوة بتوفير نوافذ الترخيص بالمحليات تأتى ضمن خطط تقصير الظل الإدارى بالذهاب بالخدمات للمواطن فى محله ومستقره والتقليل من مشقة وعناء السفر طلبا لهذه الخدمات بحاضرة الولاية مدينة كسلا بجانب أن ذلك يقلل من حركة المركبات الغير مرخصة والمخالفة للقانون واللوائح بالمحليات.

وعلى صعيد متصل أشاد المدير التنفيذى لمحلية حلفا الجديده بأهتمام وسعى شرطة مرور المحلية لتوفير الخدمة المرورية لإنسان المحلية والنازحين إليها مؤكدا بأن النافذة المرورية بالمحلية ستخدم إنسان المحلية وشرائح كبيرة من الوافدين للمحلية خاصة وأن محلية حلفا تعتبر من أكبر محليات الولاية وكان لها النصيب الأكبر والحظ الأوفر من بين محليات الولاية فى إستضافة وإستقبال النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب.

ومن جهة أخرى التقى مدير مرور كسلا بأعضاء نقابة المواصلات الداخلية وتطرق اللقاء الى عمليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم مصلحة مواطن المحلية.

المكتب الصحفي للشرطة