وزير الداخلية المكلف يلتقي رئيس إشرافية أبيى

إلتقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الاثنين الفريق شرطة د/ حامد منان محمد رئيس إشرافية منطقة أبيي عن الجانب السوداني.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة ) أن اللقاء تطرق بالنقاش للملف الخاص بإشرافية أبيى بجانب التفاكر بمناقشة مساهمات الشرطة السودانية فى المنطقة دعما للأمن والإستقرار وما ينتظر ان تقدمه فى المراحل اللاحقة بما يمكن الإشرافية فى أداء عملها حسب الإتفاقيات الثنائية الموقعة والعهود المبرمة مع الجانب الأخر من دولة السودان.

يذكر أن السيد وزير الداخلية المكلف تلقى تنويرا شاملا وشرحا تفصيليا متكاملا عن طبيعة عمل الإشرافية وطبيعة الشراكة وعمليات التنسيق التام والتعاون الكبير مع الأطراف من دولة جنوب السودان وأثر تلك الشراكة على إستقرار الأوضاع وتحقيق الأمن بالمنطقة وإشاعة الطمانينة فى نفوس المواطنين وترسيخ دعائم التعايش السلمى والسلم والأمن المجتمعى بين كافة مكونات المجتمع بالمنطقة.

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المكتب الصحفي للشرطة