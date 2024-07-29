سياسية
بإشراف قيادة الفرقة الثانية مشاة ..حملات أمنية تنتظم القضارف
في إطار خطة تعزيز الأمن والإستقرار بولاية القضارف .. نفذت قيادة الفرقة الثانية مشاة الأحد حملات أمنية إستهدفت عدد من المواقع والأسواق والأحياء والقري أسفرت عن ضبط عدد من المشتبه بهم وتم تسليمهم للجهات المختصة ..
وتنوه السلطات الأمنية جميع المواطنيين بولاية القضارف الآلتزام بحمل المستندات الرسمية والتبليغ الفوري عن أي حالات إشتباه أو ظواهر سالبة والتقيد التام بساعات الحظر ومساعدة القوات النظامية علي تعزيز الأمن والإستقرار.
وتأتي هذه الحملات لمنع التفلتات الأمنية والقبض علي أي عناصر يشتبه في تعاونها مع المليشيا وسيستمر تنفيذها بشكل دوري في كل المحليات والمواقع بالولاية بمشاركة مكونات الفرقة الثانية من الإستخبارات والشرطة العسكرية وأتيام العمل الخاص والكتيبة الإستراتيجية إلي جانب القوات النظامية الأخري .. القضارف 28 يوليو 2024م.
رصد وتحرير – “النيلين”
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