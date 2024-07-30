ثقافة وفنون
أيتن عامر تثير الجدل بعد ظهورها بملابس السجن – صورة
أثارت الفنانة أيتن عامر الجدل بنشر صورة لها بملابس السجن عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، دون توضيح ما إذا كانت الصورة تخص أغنية جديدة أم عملًا فنيًا آخر.
وعلقت أيتن على الصورة قائلة: “أيتن على الأسفلت، إفراج الحمدلله.”
يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر كانت أغنية مثيرة للجدل، والتي طرحتها على “يوتيوب” وجميع المنصات الغنائية.
وتقول بعض كلمات أغنية «مثيرة للجدل» :«لو جامدة في قصف الجبهات أخرك تلميذة في مدرستي، اتفرجي بقى على النجمات اكتبي ورا مني واتبسطي».
المصري اليوم
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