وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تشرع في تدريب المعلمين

في اطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ومركز تدارس للتدريب عقد السيد مدير عام التعليم الوزير المكلف د/قريب الله محمد أحمد صباح الامس اجتماعاً تمهيديا لمناقشة التصور الخاص بالتدريب خلال هذه المرحلة ضم الاجتماع السادة د/عبد الباسط محمد شريف مدير مركز تدارس و الباشمهندس أبو الهيثم الشيخ عمر مدير البرمجة والحاسوب بالمركز بحضور مديري التعليم /بالمراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي وممثل الاعلام التربوي بالولاية.

وحيا السيد مدير عام التعليم الوفد الزائر واشاد بالمركز ودوره واسهامه وحرصه علي ترقية الأداء خاصة في مجال التدريب والتأهيل للمعلمين بالولاية امن الاجتماع علي خطة التدريب التي قدمتها الوزارة وتمت اجازتها من قبل مركز تدارس والتي تتمثل في عدد من الدورات التدريبية للمعلمين في التأهيل والإرشاد النفسي تستهدف كل المعلمين و جميع العاملين في حقل التربية والتعليم وتدريب معلمي المرحلة المتوسطة علي المنهج الجديد وطرق تدريسه وتدريب معلمي المرحلة الابتدائية وتدريب مديري المدارس إلي جانب المشرفين التربويين وكوادر القياس والتقويم المدربيين علي أسس علمية حديثة تسهم في عملية التطوير وترقية الأداء.

سونا