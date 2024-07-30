وزير الخارجية السوداني يلتقي نظيره الايراني

خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، التقى السيد حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، الإثنين، السيد علي باقري، وزير الخارجية الإيراني المكلف.

نقل وزير الخارجية حسين عوض تهنئة رئيس مجلس السيادة وحكومة وشعب السودان للقيادة والشعب الإيراني بمناسبة نجاح الانتقال السلس للسلطة عبر انتخابات حرة جسدت إرادة الشعب الإيراني واحتكامه لصناديق الاقتراع، وشكلت نموذجًا لنهج ديمقراطي يحتذى به في المنطقة. كما قدم سعادته تنويرًا عن الأوضاع في السودان.

من جانبه، شكر الوزير الإيراني قيادة وشعب السودان على اهتمامهم بما يدور في إيران، وعبر عن ارتياحه لمشاركة وفد رفيع المستوى في هذه المناسبة المهمة. وأكد وقوف إيران مع السودان ومتابعتها للأحداث الجارية فيه.