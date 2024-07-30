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شاهد بالصور.. (إنت لمّا تكون معايا ما بفكر في الزمان).. الفنانة هدي عربي تخطف الأضواء على مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة

2024/07/30
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خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بصور حديثة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت الصور من جلسة تصوير لسلطانة الطرب بالعاصمة المصرية القاهرة خلال حفل أحيته بإحدى صالات الأفراح بالقاهرة.

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وكتبت الفنانة هدى عربي على الصور التي حظيت بتفاعل كبير على حسابها الرسمي: (إنت لمّا تكون معايا ما بفكر في الزمان.. لا بداية ولا نهاية لا اللي جاي ولا اللي كان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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