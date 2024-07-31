قطر تستورد مكيفات بـ مليار ريال سنويا.. أرقام ضخمة في دول المنطقة لمواجهة حرارة الصيف

تعتبر مكيفات الهواء في قطر ودول الخليج من أساسيات أي مكان داخلي وخارجي، حتى وصل الأمر لأن تقوم دول متطورة مثل قطر والإمارات لتكيف الشوارع والحدائق والممرات العامة في ظل درجات حرارة متصاعدة سنويا في فصل الصيف جراء الاحترار العالمي.

واحتلت دولة قطر المرتبة الـ 5 عربيا في استيراد مكيفات الهواء بحوالي مليار ريال قطري أي ما يعادل 263 مليون دولار سنويا، وفقا لموقع “أوه سي إي ورلد” الأميركي المتخصص في الإحصائيات.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا في استيراد مكيفات الهواء بقيمة تجاوزت الـ 1.43 مليار دولار، وتلتها السعودية بقيمة 1.34 مليار دولار سنويا، وذلك في محاولة للحد من حرار الجو خاصة في فصل الصيف وأشهره الحارة.

وفق المصدر ذاته جاء 10 أكبر دول عربية استيرادا للمكيفات:

1. الإمارات: 1.43 مليار دولار.

2. السعودية: 1.34 مليار دولار.

3. العراق: 1.06 مليار دولار.

4. الكويت: مليار دولار.

5. قطر: 263 مليون دولار.

6. سلطنة عمان: 231 مليون دولار.

7. مصر: 216 مليون دولار.

8. المغرب: 211 مليون دولار.

9. الجزائر: 118 مليون دولار.

10. ليبيا: 107 ملايين دولار.

وفيما يخص أكبر الدول تصديرا لمكيفات الهواء في الخليج والعالم العربي فقد حلت دولة قطر في المرتبة التاسعة بقيمة 2.6 مليون دولار.

أكبر 10 دول عربية تصديرا لمكيفات الهواء من حيث العائد تتضمن ما يلي:

1. الإمارات: 94.1 مليون دولار

2. الأردن: 62.6 مليون دولار

3. البحرين: 54.8 مليون دولار

4. المغرب: 51.5 مليون دولار

5. مصر: 29.2 مليون دولار

6. السعودية: 19.8 مليون دولار

7. تونس: 14.7 مليون دولار

8. عمان: 8 ملايين دولار

9. قطر: 2.6 مليون دولار

10. لبنان: 2.5 مليون دولار

بالمقابل أورد موقع الوكالة الدولية للطاقة أن الصين تتبوأ دول العالم في إجمالي عدد مكيفات الهواء للعام 2023 برصيد 862 مليون وحدة تليها الولايات المتحدة بـ 417 مليون وحدة.

الشرق القطرية