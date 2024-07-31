من «حكيم عيون» لـ«السندباد».. كريم عبدالعزيز يعود إلى المسرح بالعلمين الجديدة

احتاج النجم كريم عبد العزيز 22 عامًا للعودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى في مسرحية «السندباد»، التي تُعرض ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة. يشاركه في البطولة مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم نيللي كريم وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر.

كانت تجربة كريم عبد العزيز المسرحية الأولى «حكيم عيون»، التي قدمها في بداية مسيرته الفنية عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين وأحمد حلمي. بعد تلك التجربة، ابتعد عبد العزيز عن المسرح لفترة طويلة، مفسرًا ذلك لاحقًا بقوله “المسرح محبنيش” خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

في عام 2023، قرر كريم عبد العزيز إعطاء المسرح فرصة أخرى من خلال مسرحية «السندباد»، التي أعادته إلى خشبة المسرح بعد أكثر من 20 عامًا. المسرحية من تأليف محمود نبيل وإخراج أحمد الجندي، وحققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها.

سيكون الجمهور المصري على موعد مع هذه المسرحية ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث يُعرض بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، وذلك في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس المقبل.

وتحدث الفنان كريم عبد العزيز عن المسرح وعلاقته به في لقاء تلفزيوني سابق، قائلا: «المسرح هو أبو الفنون ومعلم، ويخلق علاقة قوية مع الجمهور، ولكنه يحتاج إلى ترتيبات عديدة تختلف تماما عن السينما، فالوقوف أمام الجمهور يحتاج إلى وقت وذهن حاضر وسرعة بديهة، وعلى المسرح ليس هناك مجال للخطأ أو الإعادة».

الوطن نيوز