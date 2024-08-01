إلهام شاهين لسميحة أيوب بعد تكريمها: عملاقة وسيدة المسرح العربي

قامت الفنانة إلهام شاهين بتوجيه رسالة للفنانة القديرة سميحة أيوب بعد تكريمها في حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري، الذي أقيم أمس الثلاثاء في دار الأوبرا المصرية.

شاركت إلهام شاهين صورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “مبروك للفنانة العظيمة، عملاقة المسرح، أستاذتي وأستاذة كل أهل المسرح، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، بحبك من كل قلبي”.

### مهرجان المسرح المصري

يشارك في الدورة الـ17 من المهرجان هذا العام 36 عرضًا مسرحيًا من جهات وهيئات إنتاجية مختلفة، من بينها 33 عرضًا تتنافس على الجوائز. ينظم المهرجان عددًا من المسابقات، منها مسابقة العروض المسرحية، ومسابقة التأليف المسرحي، والمقال النقدي والدراسة النظرية. يشارك البيت الفني في مسابقة العروض المسرحية بـ6 عروض تم إنتاجها حديثًا وهي: “مش روميو وجولييت”، و”العيال فهمت”، و”أوبرا العتبة”، و”النقطة العميا”، و”مرايا إلكترا”، و”السمسمية”. بينما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بعروض “الطاحونة الحمراء”، و”الحضيض”، و”اللعبة”، و”كاسبر”، و”طقوس الإشارات والتحولات”، و”السد”. وتشارك وزارة الشباب والرياضة بالعرض المسرحي “حتى يطير الدخان”.

بوابة الأهرام