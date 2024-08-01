أحمد سعد يُشوق الجمهور لأغنيته الجديدة «سعودي واسمر»

روج المطرب أحمد سعد لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “سعودي وأسمر”.

وشارك سعد متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه قائلاً: “هل أنتم جاهزون؟ أغنية سعودي وأسمر الساعة ٧ على يوتيوب وكل المنصات”.

### البرومو الدعائي لأغنية “سعودي وأسمر”

ظهر أحمد سعد في برومو أغنية “سعودي وأسمر” وهو يصعد على متن طائرة، ويصل إلى إحدى الدول الأوروبية، كما ظهر برفقة عدد من الفتيات على متن يخت، وأيضاً خلال قيادة سيارة فارهة.

بوابة الأهرام