ثقافة وفنون
لم يخبرني أحد.. هيفاء وهبي ترد على إلغاء حفلها بلبنان
نفت النجمة هيفاء وهبي الأنباء المتداولة حول طلبها إلغاء حفلها في لبنان بسبب تصاعد التوترات الأمنية تزامناً مع الحرب الدائرة في الجنوب.
كتبت هيفاء عبر حسابها على إنستغرام: “غير صحيح أنني طلبت إلغاء الحفل، علمت بالأمر من الإعلام فقط، ولم يخبر أحد مكتب المحاماة المسؤول عن إدارة أعمالي، ولم أتلق أي إشعار بشأن الإلغاء.”
وأضافت: “عندما تهدأ الأوضاع في لبنان، إن شاء الله، سيعود كل شيء إلى وضعه الصحيح.”
صحيفة الخليج
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