ثقافة وفنون

لم يخبرني أحد.. هيفاء وهبي ترد على إلغاء حفلها بلبنان

2024/08/01
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نفت النجمة هيفاء وهبي الأنباء المتداولة حول طلبها إلغاء حفلها في لبنان بسبب تصاعد التوترات الأمنية تزامناً مع الحرب الدائرة في الجنوب.

كتبت هيفاء عبر حسابها على إنستغرام: “غير صحيح أنني طلبت إلغاء الحفل، علمت بالأمر من الإعلام فقط، ولم يخبر أحد مكتب المحاماة المسؤول عن إدارة أعمالي، ولم أتلق أي إشعار بشأن الإلغاء.”
وأضافت: “عندما تهدأ الأوضاع في لبنان، إن شاء الله، سيعود كل شيء إلى وضعه الصحيح.”

صحيفة الخليج

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